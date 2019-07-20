Назван кандидат на пост спикера Верховной рады

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост спикера Верховной рады.

Так, в случае убедительной победы на парламентских выборах эту должность займет глава президентской партии Дмитрий Разумков.

«Он заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала была на нем», - объяснил источник РБК мнение партии.

Там также добавили, что партия придерживается принципа не объявлять о должностях до победы кандидата. По словам главы предвыборного штаба «Слуги народа» Александра Корниенко, кандидату Разумкову всецело доверяют в партии и могут охарактеризовать его «только в лучшей стороны».

Сам Разумков от комментариев воздержался. Уточняется, что президентскую партию он возглавляет с 26 мая текущего года. В случае если он одержит победу на выборах, Разумков сменит на этой должности Андрея Парубия.

Досрочные выборы Рады в соответствии с указом президента Зеленского пройдут 21 июля. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии, в том числе «Оппозиционный блок» Вадима Новинского, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Голос» Святослава Вакарчука и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.