«Без шантажа и ультиматумов»: Медведчук посоветовал Украине договориться с Россией

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что Украина может договориться с Россией.

Глава политсовета при этом добавил, что действовать украинскому государству необходимо не с позиции шантажа или ультиматума.

«Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России», - написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну заявил, что объединение двух государств неизбежно, как и выстраивание нормальных и дружеских отношений между странами. Российский лидер также отметил, что, по его мнению, русские и украинцы - один народ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота на Украине и последовавшей за этим войны в Донбассе в 2014 году. Также наиболее остро Украина отреагировала на вопрос воссоединения Крыма с Россией, а в январе 2015 года Верховная рада объявила Россию «страной-агрессором».

В свою очередь российские власти на протяжении всего времени призывали Киев к диалогу и выражали заинтересованность в прекращении конфликта на востоке Украины.