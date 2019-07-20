Опубликованы кадры захвата британского танкера в Иране

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлен захват танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Предположительно, запись сделана иранскими военными.

Как следует из видео, танкер сопровождался иранскими катерами. Далее на записи фигурируют вертолет и спецназ, который проводит операцию по задержанию морского судна.

Захват британского нефтяного танкера Stena Impero производился патрулем Корпуса стражей исламской революции. По версии иранской стороны, судно нарушило международные правила.

Среди членов экипажа танкера есть трое граждан Российской Федерации. На данный момент посольство РФ не может с ними связаться, однако находится в контакте с иранской стороной и держит вопрос под контролем. Предположительно, экипаж будет отпущен после завершения соответствующих процедур.