Красноярск заполнило смогом от лесных пожаров

Загрязнение воздуха в Красноярске превысило нормативы в полтора-два раза из-за дыма от лесных пожаров. В краевом Роспотребнадзоре жителям города советуют не открывать окна и пить больше воды.

На данный момент на севере региона полыхает более ста лесных пожаров на общей площади 350 тысяч гектаров. Очаги зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском и Абанском районах. В тушении принимают участие 222 человек и 14 единиц техники, угрозы населенным пунктам нет, сообщает Управление МЧС России по Красноярскому краю.

Ожидается, что дымка над Красноярском не рассеется еще минимум три дня. На прошлой неделе в некоторых районах края уже фиксировались задымленность и превышение нормативов загрязнения воздуха, однако 15 июля в МЧС заявили о рассеивании смога. Со 2 июля на территории региона в связи с лесными пожарами действует режим чрезвычайной ситуации.