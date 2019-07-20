В Общественной палате рассказали, чем чревато лишение пива статуса алкоголя

Снятие с пива статуса алкогольной продукции и смягчение ограничений его продажи приведет в детскому алкоголизму, падению демографии и распространению криминала. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Инициативу Минпромторга собеседник назвал «агрессивной формой алкогольного лоббизма». По его словам, в России на сегодняшний день объем потребления пива итак высок, а новый статус только усугубит ситуацию и приведет к множеству негативных последствий.

«Пиво сегодня в России самый продаваемый алкогольный продукт, то есть восемь миллиардов литров пива продано в 2018 году. Это суперчудовищная цифра <…>. Такого рода агрессивное продвижение данной продукции, конечно же, негативно скажется на вопросах демографии и ситуации, связанной с криминалом, в молодежном секторе в том числе», - сказал Хамзаев.

Он уточнил, что предложение Минпромторга «полностью противоречит» майским указам президента, принципы и задачи которых подразумевают рост демографии, улучшение социального комфорта и здравоохранения граждан.

«Поэтому разумные силы гражданского общества категорически не поддерживают такую инициативу, считают ее социально опасной и противоречащей основным нормам, в том числе и национальной безопасности страны. Потому как здесь нельзя упрощать ситуацию, пиво - это алкоголь, а алкоголь - это смерть, когда мы говорим про ДТП, про травматизм, бытовые конфликты, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и многие-многие другие действия с точки зрения криминала», - отметил собеседник.

По его словам, целесообразнее в этом контексте было бы пересмотреть систему регулирования пива.

«Пиво сегодня единственный алкогольный продукт, который не регулируется с точки зрения лицензирования, это неправильно. Мы видим, что через это мы достигнем чудовищного потребления пива. Нам, конечно же, нужно лицензировать данную алкогольную продукцию и львиную часть доходов [от ее продажи] забирать государству, а не этим алкогольным королям», - заключил Хамзаев.

Ранее стало известно, что Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива в стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. В документе предлагается придать напитку самостоятельный статус, отделив его от всего остального алкоголя.