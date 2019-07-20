«Союз МС-13» стартовал к МКС с Байконура

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» на борту с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом стартовал с Байконура к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-ФГ».

За пуском на космодроме наблюдал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ожидается, что через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, где около двух ночи по московскому времени произойдет стыковка с МКС.

Все трое участников российского судна - полковники, причем один из них, итальянец Пармитано, получил звание за несколько дней до прибытия экипажа на Байконур 4 июля. Американец Эндрю Морган отправится в космос впервые. В общей сложности участники экспедиции проведут на станции чуть более 200 дней. Отмечается, что день запуска корабля был назначен в связи с 50-летием миссии астронавтов «Аполлона-11», которые совершили первую высадку человека на Луну.

Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований. Среди прочих задач, которые предстоит выполнить участникам судна, отработка управления так называемым электронным космонавтом Федором, которого доставят на МКС в конце августа.

Ранее он использовался в различных сферах, в том числе принимал участие в спасательной операции, научился стрелять из пистолета и управлять автомобилем. В этот раз он выйдет в открытый космос и исполнит некоторые операции на борту станции.