Полиция в Польше обнаружила тело пропавшего мальчика из России

В Польше сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад пятилетнего мальчика из России. Об этом сегодня сообщил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

«Мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», - сказал он.

О пропаже пятилетнего Давида ранее сообщила его мать. Отец ребенка забрал его из города Гродзиск-Мазовецкий 10 июля. Мужчина должен был привезти мальчика к матери в Варшаву, однако затем перестал выходить на связь.

Позже поисковому отряду удалось обнаружить машину отца ребенка недалеко от железнодорожных путей. Там же находилось тело мужчины, однако следов ребенка на месте обнаружено не было.

По неподтвержденным данным, отец Давида страдал игроманией и имел огромные долги. Следователи не исключают, что мужчина мог высадить мальчика по пути.