«Промелькнула тень Депардье»: Пьер Ришар признался в любви к России

Французский актер Пьер Ришар станет почетным гостем церемонии открытия фестиваля популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ», который пройдет в Ессентуках. В центре города на «Аллее звезд» появится именной знак полюбившегося советской и российской публике артиста.

Пьер Ришар провел конференцию с журналистами в преддверии открытия фестиваля, где рассказал о своем отношении к России. Актер предположил, что знает эту страну лучше, чем многие ее граждане.

«Россию я знаю очень хорошо, может быть, даже лучше, чем многие русские. Я был в Сибири, был в Ханты-Мансийске, был во Владивостоке, в Мурманске, в Уфе, в Самаре. Теперь в Ессентуках. И я очень рад этому. Мне не хватало этого города в моем списке прекрасных российских городов. И я хорошо знаю все эти города», - рассказал Ришар.

Французский актер также признался, что с любовью относится к русским людям и чувствует, что это взаимно.

«Я люблю русских людей. И я чувствую, что россияне любят меня. Когда я рассказываю моей семье, друзьям дома о том, что происходит здесь, как меня принимают, они даже не понимают, насколько меня здесь любят. И я, конечно, преувеличиваю, но я им всегда говорю: "Я в России как The Beatles, но только один"», - пошутил актер.

Отвечая на вопрос журналиста, не задумывался ли Ришар о получении российского гражданства, знаменитый французский комик пошутил, что где-то «промелькнула тень Депардье». Потом актер все же ответил, сравнив любовь к стране с женитьбой.

«Это как женитьба. Необязательно иметь контракт, чтобы любить свою жену. И необязательно подписывать какие-то документы, чтобы любить ее», - сказал он.

«Хрустальный ИсточникЪ» проводится на Ставрополье второй раз. В прошлом году кинофестиваль посетили более 100 тысяч человек.