Загадки с поисками кота и панды оказались слишком сложными для 85% пользователей Сети

Загадки со спрятавшимися котом и пандой на картинках не могут разгадать 85% интернет-пользователей. Такие данные приводят британские СМИ.

Пользователям Сети предлагают разгадать оптическую загадку на внимательность - найти животных на картинке. На это дается ограниченное количество времени - всего десять секунд. На одном из изображений посреди большого количества сов спрятан кот, на другом - среди странных фигур затаилась панда.

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С кажущейся на первый взгляд простой задачей справляется лишь малая часть - всего 15%.