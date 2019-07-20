Загадки с поисками кота и панды оказались слишком сложными для 85% пользователей Сети
Загадки со спрятавшимися на картинках животными разгадали лишь 15% интернет-пользователей.
© Фото: ohmymag.co.uk
Загадки со спрятавшимися котом и пандой на картинках не могут разгадать 85% интернет-пользователей. Такие данные приводят британские СМИ.
Пользователям Сети предлагают разгадать оптическую загадку на внимательность - найти животных на картинке. На это дается ограниченное количество времени - всего десять секунд. На одном из изображений посреди большого количества сов спрятан кот, на другом - среди странных фигур затаилась панда.
С кажущейся на первый взгляд простой задачей справляется лишь малая часть - всего 15%.