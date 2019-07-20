В Иркутской области рассказали о выдаче компенсаций пострадавшим от паводка

Около 99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Кроме того, компенсацию за частичную потерю имущества в размере 50 тысяч рублей получили 3942 человека, а выплату за полную потерю имущества в 100 тысяч - 10 943 человека.

От 200 до 400 тысяч рублей получили 77 местных жителей в качестве компенсации за полученный вред здоровью. Размер денежных выплат в этом случае варьировался в зависимости от тяжести состояния пострадавших, пояснили в пресс-службе регионального правительства. Также по миллиону рублей получили 18 семей, которые потеряли при наводнении своих близких.

Восстановлено 250 разрушенных участков и дорог. Из 48 мостов на сегодняшний день восстановлено уже 46. В полном объеме вернулось электроснабжение в Тулуне, Нижнеудинске и во всех поселках, которые попали в зону подтопления. Ввиду риска короткого замыкания не удается восстановить свет только в домах, подвалы которых до сих пор заполнены водой, пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он добавил, что в регионе решены проблемы водоснабжения. В частности, полностью восстановлена работа водозаборов в Тулуне и Нижнеудинске.

Что касается размещения людей, в пунктах долговременного размещения на данный момент остается около 320 человек, некоторые переехали к своим родственникам в соседние поселки или регионы. Также сейчас рассматривается возможность организации дополнительных пунктов в санатории в Саянске, общежитиях в Тулуне и Нижнеудинске.

Паводок в Иркутской области затронул 108 населенных пунктов и почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из которых не подлежат восстановлению.

Ранее регион посетил президент России Владимир Путин, где пообщался с местными жителями, а также провел совещание с губернатором региона, вице-премьером правительства России Виталием Мутко и представителями экстренных служб.