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В ДНР обвинили в обстреле Красногоровки и гибели мирного жителя «Правый сектор»*

Лина Давыдова
17:15 20.07.2019
Разведка ДНР считает, что обстрел Красногоровки, в результате которого погиб мирный житель, вели боевики «Правого сектора»*
В ДНР обвинили в обстреле Красногоровки и гибели мирного жителя «Правый сектор»*
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки велся с позиций ВСУ. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, обстрел дома, где погиб мирный житель, велся со стороны техникума, используемого ВСУ и «Правым сектором»* в качестве совместного опорного пункта.

В Народной милиции ДНР полагают, что огонь открыли боевики «Правого сектора»*, чтобы затем переложить вину на ополченцев и спровоцировать их на ответный огонь.

Работавшие на месте происшествия украинские следователи уже установили этот факт. Сейчас ведется розыск националиста, который произвел выстрел, добавил Безсонов.

«Надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления», - заключил представитель Народной милиции ДНР.

В пятницу, 19 июля, в результате обстрела Красногоровки погиб 60-летний местный житель. Снаряд попал на участок перед домом, где работал мужчина.

Ранее контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось согласовать полное прекращение огня в регионе. Стороны договорились начать всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие, которое должно начаться в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля, в 00:01. Приказ о прекращении огня уже получили военнослужащие ДНР и ЛНР.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

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