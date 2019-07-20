Схватка женщины со стаей диких собак в Красноярске попала на видео

В Красноярске стая собак напала на местную жительницу и преследовала ее по двору. Унять животных помог прохожий, который в этот момент оказался неподалеку.

Инцидент произошел в жилищном комплексе «Орбита» Студгородка. Отмечается, что случай нападения дворовых собак в этом месте не первый, однако никто не разбирается в ситуации.

На кадрах, снятых очевидцем из окна многоэтажки, видно, как семь крупных собак с лаем следуют по пятам за девушкой. В ответ та кричит и пытается отбиться от животных сумкой, однако спугнуть собак удалось только прохожему, который отозвал их в сторону.

При этом, как позднее люди написали в комментариях, эти собаки неоднократно были замечены в том районе, и, скорее всего, они просто защищают свою территорию. Другие выступили с резкой критикой, заявив, что животных необходимо поймать и усыпить.

«Сейчас зоозащитники набегут, будут кричать, что сама спровоцировала», - пишет один из пользователей во «ВКонтакте».

В службе спасения заявили, что заявок на отлов животных поступает очень много и в каждом случае нужно разбираться по отдельности. В Департаменте городского хозяйства обещали разобраться в ситуации уже в понедельник.

В 2017 году стая бездомных собак сильно покусала девятилетнего ребенка в Красноярске. Случай произошел в Свердловском районе, когда ребенок играл на улице. На помощь дочери кинулись ее отец и очевидцы происшествия, которые отогнали собак и вызвали скорую помощь.