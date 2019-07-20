В метро Санкт-Петербурга мужчина напал на глухонемых из-за молчания

В метро Санкт-Петербурга мужчина ранил двух глухонемых ножом. Причиной агрессии стало игнорирование его вопросов.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Пушкинская» в ночь на 20 июля. Тридцатишестилетний мужчина обратился к двум 33-летним инвалидам с вопросом, выходят ли они на следующей станции. Не услышав ответа, пассажир повторил свой вопрос несколько раз, а затем достал нож и нанес мужчинам несколько ударов. Обезвредить и вытащить агрессора на платформу удалось 26-летнему жителю Петербурга.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, нападавшего задержали полицейские. Выяснилось, что в Петербург он приехал три года назад из Дербента и ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.