У летевшего во Владивосток пассажирского самолета треснуло лобовое стекло

У самолета Sukhoi Superjet 100 во время перелета из Китая во Владивосток треснуло лобовое стекло. На борту лайнера находились 69 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Якутия». Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Никто в результате происшествия не пострадал. Специалисты технической службы осматривают борт, чтобы выяснить причины ЧП.