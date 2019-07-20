Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ

Прямая атака Донбасса грозит полным уничтожением военным силам Украины. Об этом заявил советник президента страны Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

«Владимир Зеленский, президент Украины - человек очень решительный… Если будет ситуация, при которой надо двигаться вперед и будет необходимо отдать такой приказ, он его отдаст. Но для него человеческая жизнь очень важна, он будет в этот момент переживать», - сказал Потураев.

Отдать же приказ немедленно, «это уничтожить армию», подчеркнул советник главы государства в интервью украинскому изданию «Цензор.нет».

Утром 20 июля украинские военные открыли огонь по окраинам Донецка, в результате чего погибла женщина и было разрушено более 20 зданий. Отвечать на действия ВСУ силы ДНР не стали. С воскресенья, 21 июля, на востоке Украины начинает действовать бессрочное перемирие, которое согласовали на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Минске.