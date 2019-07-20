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NASA намерено открыть всему миру доступ к лунным камням

Кристина Волкова
16:18 20.07.2019
Большинство из камней сейчас упакованы в вакуумные пакеты и еще ни разу не бывали под воздействием атмосферы Земли.
NASA намерено открыть всему миру доступ к лунным камням
© Фото: NASA

Ученые NASA планируют открыть всему миру доступ к образцам лунных камней, собранных 50 лет назад в рамках миссии «Аполлон». На сегодняшний день специалисты хранят ценные объекты со спутника в Космическом центре Джонсона в штате Хьюстон.

Уточняется, что специалисты со всего мира теперь смогут посетить лабораторию для дальнейшего изучения образцов. Большинство из камней сейчас упакованы в вакуумные пакеты и еще ни разу не бывали под воздействием атмосферы Земли. Под воздействием чистого азота они находятся в огромных террариумах уже 50 лет, с тех пор как астронавты миссий «Аполлон» с 1969 по 1972 год доставили на Землю 382 килограмма лунного грунта.

Многие из них были отправлены в ведущие лаборатории по всему миру. Таковых насчитывается всего пять, как и ученых, которые имеют доступ к самим камням и пыли. Теперь впервые за все время ученые разрабатывают способ извлечения образцов для исследования. Отмечается, что существует большой риск их повредить, подвергнув контактам с водой или воздухом.

Сейчас, чтобы к ним прикоснуться, ученые используют специальные трехслойные неопреновые перчатки, при этом исключается вход в помещение, где хранятся камни, без защитного костюма, а также с техникой или украшениями на руках. При всем этом прямой контакт с образцами также исключен, взаимодействие с ними может осуществляться только с помощью пинцета из нержавеющей стали или еще одного слоя перчаток из тефлона.

Как отмечают ученые, чтобы передать на словах, какими на ощупь являются лунные камни, можно попробовать прикоснуться к влажным камням на берегу океана - эффект будет идентичным. Однако в лаборатории их трогать запрещено.

Что касается изучения образцов, то ученым будет выделено несколько боксов для этого. В частности, они планируют выяснить, как лунные камни могут взаимодействовать с атмосферой Земли, а также в каких условиях лучше всего их содержать. Кроме того, путем изучения образцов ученые хотят узнать, много ли органических соединений есть на темных участках Луны и зависит ли их количество от глубины залегания породы.

Отдельно группа ученых будет заниматься поиском органических молекул, которые, по их мнению, в большом количестве присутствуют в лунных пробах. Также специалисты изучат образцы оползневых отложений, в частности, их точный возраст и предположительный отрезок времени, когда органические соединения выходили наружу.

Сегодня, 20 июля, исполняется ровно 50 лет с момента высадки американских астронавтов на Луну. При этом отмечается, что на самом деле первыми, кто покорил спутник Земли, стали российские корабли «Луна-2» (1959 год) и «Луна-9» (1966 год). Позднее в том же году была запущена «Луна-10», впервые успешно облетевшая спутник.

В 1961 году президент США Джон Ф. Кеннеди обязал страну отправить человека на Луну до 1970 года. Тогда была организована миссия «Аполлон», разработанная для безопасной высадки космонавтов на Луну и их дальнейшего возвращения на Землю. Проект завершился в 1972 году, и на поверхности Луны побывали 12 человек. В рамках миссии «Аполлон-11» космонавты собрали небольшое количество образцов лунных камней. Тогда же астронавты осуществили первую высадку на поверхность спутника.

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