Тигр залез в дом к индийцу и спрятался в его постели

В Индии бенгальская тигрица сбежала из Национального парка Казиранга от наводнения и скрылась в одном из домов местных жителей.

Уточняется, что наводнение, которое ранее произошло в штате Ассам, унесло жизни 90 животных. Среди них олени, носороги, дикие кабаны и один слон. Инцидент с тигрицей произошел 18 июля, когда сперва ее заметили неподалеку от трассы, прилегающей к парку. Позднее животное обнаружили в постели местного жителя.

По версии Общества охраны дикой природы Индии (WTI), тигрица испугалась шума дороги и нашла себе укрытие в одной из ближайших деревень. Там она проспала не менее суток, отметили в ведомстве.

Ужасающую находку обнаружил хозяин дома по имени Мотилаль, вернувшись в пятницу рано утром с семьей из города. Все члены семьи покинули дом и оставались в соседнем магазине до приезда специалистов.

Представитель WTI Ратин Барман, который возглавлял операцию по эвакуации тигрицы, заявил, что животное нельзя было тревожить, чтобы она смогла отдохнуть как можно больше времени.

«В этих краях очень большой пиетет перед дикой природой», - уточнил он в интервью каналу BBC.

Позднее, чтобы разбудить животное, сотрудникам общества охраны дикой природы пришлось использовать хлопушки и фейерверки, а когда люди убедились, что тигрица проснулась, попросили всех покинуть деревню или укрыться в безопасных местах.

Тигрица покинула дом около шести вечера по местному времени, после чего пересекла трассу и направилась в сторону леса. Специалисты не исключают, что животное не вернулось в джунгли, а остается где-то поблизости.

Хозяин дома Мотилаль признался, что он не был удивлен, увидев у себя животное, а простыню и подушку, на которых спала тигрица, намерен сохранить как реликвию.

Национальный парк Казиранга находится под охраной ЮНЕСКО. Там проживают 110 тигров, все они спаслись во время наводнения. Сезон непрекращающихся дождей наступает в регионе примерно в июне и иногда может держаться до сентября. Наиболее подверженными стихии остаются индийские штаты Ассам и Бихар. В этом году также досталось соседним Непалу и Бангладеш. От стихии погибло более 100 человек, некоторым пришлось покинуть свои дома.