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Исследователь связал гибель группы Дятлова со страшной болезнью

Лина Давыдова
15:33 20.07.2019
Новая версия жителя Нижнего Тагила о таинственной гибели лыжников на перевале Дятлова заинтересовала экспертов.
Исследователь связал гибель группы Дятлова со страшной болезнью
© Фото: dyatlovpass.com

Туристов из группы Дятлова, погибших при загадочных обстоятельствах в 1959 году, могла погубить редкая северная болезнь. Такое предположение озвучил житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин. Его теория заинтересовала специалистов, изучающих трагедию. Об этом сообщает «360».

По словам Мехоношина, эта болезнь известна народам Севера. Поморы называют ее мерячкой, эскимосы - зовом полярной звезды, саамы - эмериком, якуты - шаманским насылом.

В горах, в условиях холода и нехватки света, люди начинают вести себя странно. Заболевшие временно отключаются от реальности: слышат голоса и звуки и видят таинственные силуэты. В какой-то момент люди перестают мерзнуть, порой рвут на себе одежду. Подобное состояние может длиться довольно долго. В конце человек бьется в конвульсиях, плачет, а затем погружается в глубокий сон. При пробуждении он уже ничего не помнит.

Мехоношин рассказал, что сам никогда не сталкивался с этой болезнью, но  свидетелем подобного явления был его друг-альпинист.

Страшная северная болезнь могла охватить и группу Дятлова. Это бы объяснило брошенную палатку и оставленные туристами вещи, считает Мехоношин. А очнувшись ночью вдали от укрытия и без теплой одежды, ничего не понимающие люди просто замерзли и умерли, предполагает исследователь.

Некоторых специалистов, изучающих загадочную гибель советских туристов, эта версия заинтересовала. Перевал Дятлова находится не за полярным кругом, но Северный Урал тоже представляет собой аномальное место, полагают они.

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий случившегося.

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