При взрыве на заводе в Китае погибли 12 человек

Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Китае унес жизни 12 человек, еще 13 получили тяжелые ранения. На месте работают более 270 спасателей.

Происшествие случилось в городе Саньмэнься в провинции Хэнань вечером 19 июля. Мощный взрыв выбил стекла в жилых домах в радиусе трех километров от предприятия. При этом отмечается, что контейнеры с опасными веществами не попали в зону поражения. После взрыва работу на фабрике приостановили.

Трое человек остаются пропавшими без вести, их разыскивают, сообщает агентство «Синьхуа» 20 июля. Все раненые были госпитализированы. Ведется расследование причин произошедшего.