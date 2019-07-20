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Пряники из России стали хитом продаж на AliExpress

Егор Левин
01:42 20.07.2019
Продавцы из России буквально наводнили Китай российскими национальными сладостями.
Пряники из России стали хитом продаж на AliExpress
© Фото: Flickr

Вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг сообщил, что российские предприниматели оккупировали китайский рынок пряников. Продавцы из РФ буквально наводнили Китай российскими национальными сладостями.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», - заявил Вонг.

По его словам, вместе с пряниками высоким спросом на таких китайских торговых площадках как Alibaba, AliExpress Taobao пользуются также и пищевые добавки, косметика, изделия ручной работы. Среди еды особой популярностью пользуются также растительное масло, печенье и шоколад. Данные Вонга приводит РИА Новости.

Вице-президент подчеркнул, что пищевая продукция из России относится к категории особой, так как страна особо сильна в области отдельных продуктов питания, и даже иногда к категории органической.

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