В посольстве России в Иране уточнили информацию по россиянам на борту задержанного танкера

На танкере Stena Impero, задержанном Ираном в Ормузском проливе, находятся трое граждан России - два вторых механика и один электромеханик. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко.

По его словам, сейчас все члены экипажа остаются на борту задержанного судна до окончания расследования. Пока российское посольство не может связаться с гражданами России.

«Все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур. Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, установить не удается, но мы находимся в контакте с иранской стороной по этому вопросу», - сказал Ганенко.

Ранее стало известно, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero с 23 членами экипажа, среди которых есть и граждане России. По словам руководителя морского управления иранской провинции Хормозгана Аллах-Морада Афифипура, танкер нарушил международные правила.

В Лондоне резко осудили действия Тегерана. Так, глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием танкера не разрешится в ближайшее время, то Иран «могут ждать серьезные последствия».