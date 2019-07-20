Не как по маслу: коллекцию картин на сотни тысяч долларов пытались провезти на Украину

Многочисленную коллекцию картин общей стоимостью в сотни тысяч долларов попытались контрабандой провезти из Франции на Украину.

Ценный груз находился в обычной фуре под видом деревянных рам. Отправителем багажа является гражданин Франции, и получателем тоже является француз, владелец антикварного магазина в центре Киева.

Таможенники смогли понять, что содержимое фургона не соответствует описанию, сквозь надрезы, сделанные в упаковке. Вскрыв ее, они увидели сотни картин.

Старейшее полотно датируется второй половиной XIX века. По оценкам искусствоведов, его стоимость на аукционах превышает десять тысяч долларов.

В настоящее время все полотна отправлены на экспертизу.