Не как по маслу: коллекцию картин на сотни тысяч долларов пытались провезти на Украину
В настоящее время все полотна отправлены на экспертизу. Ценный груз находился в обычной фуре под видом деревянных рам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Многочисленную коллекцию картин общей стоимостью в сотни тысяч долларов попытались контрабандой провезти из Франции на Украину.
Ценный груз находился в обычной фуре под видом деревянных рам. Отправителем багажа является гражданин Франции, и получателем тоже является француз, владелец антикварного магазина в центре Киева.
Таможенники смогли понять, что содержимое фургона не соответствует описанию, сквозь надрезы, сделанные в упаковке. Вскрыв ее, они увидели сотни картин.
Старейшее полотно датируется второй половиной XIX века. По оценкам искусствоведов, его стоимость на аукционах превышает десять тысяч долларов.
В настоящее время все полотна отправлены на экспертизу.