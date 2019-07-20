Серая мгла: вулкан Убинас в Перу засыпал окрестности пеплом

Несколько поселков, расположенных у подножия вулкана Убинас в Перу, оказались покрыты толстым слоем пела. Жители вынуждены использовать специальные маски для защиты дыхательных путей. В пепельном тумане не видно домов и улиц.

Серый столб поднимается вверх на 12 километров и разносится во всех направлениях. Убинас также выбрасывает лаву, что указывает на возможное скорое извержение.

В республике объявлен повышенный уровень опасности. Президент Перу осмотрел район с вертолета и поручил составить план на случай чрезвычайной ситуации.

Аналогичная ситуация, но не с такими катастрофическими последствиями складывается на Сицилии, где уже несколько дней извергается вулкан Этна. Минувшей ночью власти были вынуждены закрыть международный аэропорт Катании, так как облако вулканического пепла угрожало безопасности полетов.