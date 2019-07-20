«Дорога памяти»: Александр Маршал рассказал о том, как его дед собирался на войну

Известный певец и ведущий программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда» Александр Маршал в рамках проекта «Дорога памяти» рассказал о своем деде Кислицыне Иване Кузьмиче.

Когда началась война, предок певца занимал должность председателя колхоза в Ростовской области. Когда была объявлена мобилизация, он собрал казачью сотню и возглавил ее.

Отправляя главу колхоза на фронт, исполком подарил деду Маршала коня.

«Исполком подарил ему коня – Орлика, с которым он прошел три года войны. Два раза Орлик его спасал от смерти. Например, когда дед был тяжело ранен и упал с коня, Орлик стоял над ним. И когда похоронная команда проходила – деда заметили и отправили в госпиталь. Конь чувствовал, что он жив. В 1944 году коня тяжело ранило, и дед рассказывал, что он стоял над ним, и видел, как у Орлика текла слеза. Фельдшер сказал, что конь больше не жилец. Он пристрелить его не смог, это делали другие люди», - вспоминал Александр Маршал.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки всех тех, кто приблизил Победу, вспоминают о своих родных, сражавшихся против фашизма. Каждое интервью уникально, в нем рассказывается о реальных событиях. Проект позволяет показать богатую палитру человеческих судеб. Здесь, на «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.