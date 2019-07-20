Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит обучающий сбор в Екатеринбурге

Десятки школьников и студентов, которые решили связать свою жизнь со спасанием людей, в эти дни проходят подготовку в Екатеринбурге.

Изнурительные тренировки и постоянный риск - неизменные спутники тех, кто уже больше десяти лет приходит на выручку в самых сложных ситуациях: от ликвидации степных пожаров до работ в зонах наводнения.

Интересы у будущих сотрудников МЧС разносторонние. Например, барабанщик отряда «Каравелла» прекрасно фехтует, умеет управляться с парусом и в воде чувствует себя, как рыба. На этой тренировке он узнает, как правильно спасать утопающего.

Обучающие сборы проводятся на Верх-Исетском пруду уральской столицы. Их организовали Всероссийский студенческий корпус спасателей и команды юных яхтсменов из 17 городов России. Почти неделю они будут ходить под парусами, изучать морские законы и делиться опытом спасения на воде. Флагман этого движения - отряд «Каравелла», основанный полвека назад писателем Владиславом Крапивиным.

«Если в тебе живет дух спасателя, то всегда ты готов прийти на помощь. Где бы ты ни был!» - объясняет командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

В прошлом году добровольцы-спасатели из студенческого корпуса принимали участие в ликвидации степных пожаров в Забайкальском крае, в эти дни группировка добровольцев работает в зоне наводнения в Иркутской области. Но чаще всего уральским добровольцам приходится следить за купающимися в водоемах, не имея при этом никакой техники.

Областные власти, учитывая этот факт, преподнесли спасателям подарок - аварийный катер. Он прописан на водоеме под Екатеринбургом, но при необходимости его будут переправлять на другие территории Среднего Урала.

«Здесь он оборудован навигационной системой, эхолотом. Он может показывать глубину и температуру воды», - не без гордости заявляет инструктор по подготовке спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей Владислав Кириллов.

Сейчас в обязательную программу обучения добровольцев, кроме привычной медицинской подготовки и основ альпинизма, войдет еще и курс «Вождение катера», пока что одного на всех. Но вместе с парусной флотилией это уже немало. Студенты из корпуса спасателей и школьники из отряда «Каравелла» будут уходить в свои рейды с одного причала и при необходимости приходить друг другу на выручку.