Замглавы самарского УФСИН задержали при получении крупной взятки

В Самарской области по подозрению в получении крупной взятки задержали первого заместителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Дениса Шматова.

Как сообщили в ФСБ, он был арестован с поличным при получении 520 тысяч рублей. По версии следствия, Шматов вымогал деньги за способствование улучшению бытовых условий содержания осужденных в исправительной колонии № 15.

Против Шматова возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Решением суда Шматову избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.