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Военнослужащие ЦВО доставили в Тулун 10 тонн гумпомощи

Наталия Майорова
13:43 20.07.2019
Военнослужащие очищают воду, обеззараживают местность, пекут для местных жителей хлеб, оказывают им медицинскую помощь.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Подразделения военной полиции Центрального округа доставили в Тулун гуманитарную помощь: около 10 тонн продуктов, питьевой воды, одежды и предметов первой необходимости собрали в Иркутске, а затем передали пострадавшим от паводка жителям.

Помимо этого военнослужащие очищают воду, обеззараживают местность, пекут для местных жителей хлеб, оказывают им медицинскую помощь. Было привито более двух тысяч человек.

По просьбе местных властей военные восстановили более трех километров дороги, также был запущен городской водопровод. Многие работы проведены с опережением графика. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин по итогам инспекции пострадавших от паводка районов, группировка Минобороны и других силовых ведомств останется в Иркутской области до особого распоряжения.

Проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун. Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуировали пострадавших, обеспечили их питанием, а сейчас оказывают поддержку гражданским службам и проводят исследование местности.

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