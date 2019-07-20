В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

В Минпромторге задумались над смягчением действующих ограничений на розничные продажи пива. В проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, который разработало ведомство, предлагается вернуть напитку самостоятельный статус, таким образом отделив его от всего остального алкоголя.

Документ оказался в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили в пресс-службе Минпромторга, сообщило агентство.

В стратегии рассматривают возможность выведения из-под понятия алкогольной продукции пива и пивоваренной продукции. Речь идет о регулировании розничных продаж и сфере общественного питания.

Пиво приравняли к алкоголю на законодательном уровне в 2011 году. А в 2012-м алкоголем стали считать все напитки, содержащие более 0,5% спирта. Исключение составили квас и кефир.