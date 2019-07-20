Совместная миссия СССР и США и утерянные кадры: самые необычные теории о миссии «Аполлон-11»

Одним из наиболее известных событий в истории космоса является посадка на Луну, которая случилась в 1969 году. За ней следили полмиллиона человек во всем мире. Кадры, на которых астронавт Нил Армстронг делает первые шаги по лунной поверхности, были сделаны 50 лет назад. Однако до сих пор исследователи и обыватели ищут доказательства, опровергающие это событие.

В погоне за Луной

В документальном фильме «Погоня за Луной» (Chasing the Moon), который вышел в свет накануне, содержится новая информация об этом событии, уверяют создатели. Как уточняется на сайте PBS, картина состоит из трех частей. Повествование сериала начинается с 1940-х годов.

Режиссер картины Роберт Стоун рассказал о том, какие интересные факты существуют сегодня о первой высадке на Луну. Портал VOX приводит три из них.

© NASA

Потерянные во времени

Исследователи не раз задавались вопросом, почему при существующих современных технологиях нет возможности восстановить кадры прилунения в высоком качестве. А причина, по словам Стоуна, в том, что NASA случайно записало другое видео поверх ролика с первыми шагами по Луне.

Кадры были сняты на специальную черно-белую камеру, которая была способна выдерживать температуру и условия на Луне и передавать сигнал на Землю. Однако эта система несовместима с форматами, существующими сейчас.

Первые зернистые кадры были пересняты с монитора и распространены по всему миру. Но оригинальная лента была утеряна: в конце 1990-х у NASA не хватало пленок. И поэтому в связи с большим объемом получаемой из космоса информации американские специалисты случайно стерли исходник. Восстановить видео первых шагов по Луне в хорошем качестве нет никакой возможности.

Посадка на Луну при содействии СССР

Стоун сообщает, что во время сбора материалов для «Погони за Луной» эксперты обнаружили информацию о том, что якобы следовало провести эту миссию при сотрудничестве США и СССР.

Речь идет об экс-президенте США Джоне Кеннеди, который, узнав стоимость миссии, обратился к советским властям с предложением о сотрудничестве. Однако такое предложение якобы было отклонено.

© NASA

Постановочное приземление

Многие исследователи предполагают, что первые шаги по Луне - не более, чем фальсификация. При этом в съемке ролика якобы мог участвовать режиссер Стэнли Кубрик.

Однако создатели сериала убеждены, что разоблачили этот миф: ни о какой постановке речи быть не может. Дело в том, что телевидение тех времен стремилось заполнить «пустое» информационное пространство об освоении Луны.

Это произошло потому, что до тех пор, пока астронавты не добрались до Луны и не отсняли материал, посмотреть его было невозможно, поскольку следовало вернуться на Землю. И для заполнения времени эфира пришлось создать так называемый набор «визуальных эффектов» с актерами в скафандрах.