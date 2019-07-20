Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совместная миссия СССР и США и утерянные кадры: самые необычные теории о миссии «Аполлон-11»

Наталия Майорова
13:13 20.07.2019
Зарубежные СМИ выделили три основные теории, которые рассматриваются в сериале, посвященном первой высадке на Луну.
Совместная миссия СССР и США и утерянные кадры: самые необычные теории о миссии «Аполлон-11»
© Фото: NASA

Одним из наиболее известных событий в истории космоса является посадка на Луну, которая случилась в 1969 году. За ней следили полмиллиона человек во всем мире. Кадры, на которых астронавт Нил Армстронг делает первые шаги по лунной поверхности, были сделаны 50 лет назад. Однако до сих пор исследователи и обыватели ищут доказательства, опровергающие это событие.

В погоне за Луной

В документальном фильме «Погоня за Луной» (Chasing the Moon), который вышел в свет накануне, содержится новая информация об этом событии, уверяют создатели. Как уточняется на сайте PBS, картина состоит из трех частей. Повествование сериала начинается с 1940-х годов.

Режиссер картины Роберт Стоун рассказал о том, какие интересные факты существуют сегодня о первой высадке на Луну. Портал VOX приводит три из них.

© NASA

Потерянные во времени

Исследователи не раз задавались вопросом, почему при существующих современных технологиях нет возможности восстановить кадры прилунения в высоком качестве. А причина, по словам Стоуна, в том, что NASA случайно записало другое видео поверх ролика с первыми шагами по Луне.

Кадры были сняты на специальную черно-белую камеру, которая была способна выдерживать температуру и условия на Луне и передавать сигнал на Землю. Однако эта система несовместима с форматами, существующими сейчас.

Первые зернистые кадры были пересняты с монитора и распространены по всему миру. Но оригинальная лента была утеряна: в конце 1990-х у NASA не хватало пленок. И поэтому в связи с большим объемом получаемой из космоса информации американские специалисты случайно стерли исходник. Восстановить видео первых шагов по Луне в хорошем качестве нет никакой возможности.

Посадка на Луну при содействии СССР

Стоун сообщает, что во время сбора материалов для «Погони за Луной» эксперты обнаружили информацию о том, что якобы следовало провести эту миссию при сотрудничестве США и СССР.

Речь идет об экс-президенте США Джоне Кеннеди, который, узнав стоимость миссии, обратился к советским властям с предложением о сотрудничестве. Однако такое предложение якобы было отклонено.

© NASA

Постановочное приземление

Многие исследователи предполагают, что первые шаги по Луне - не более, чем фальсификация. При этом в съемке ролика якобы мог участвовать режиссер Стэнли Кубрик.

Однако создатели сериала убеждены, что разоблачили этот миф: ни о какой постановке речи быть не может. Дело в том, что телевидение тех времен стремилось заполнить «пустое» информационное пространство об освоении Луны.

Это произошло потому, что до тех пор, пока астронавты не добрались до Луны и не отсняли материал, посмотреть его было невозможно, поскольку следовало вернуться на Землю. И для заполнения времени эфира пришлось создать так называемый набор «визуальных эффектов» с актерами в скафандрах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата20.07.2019, 05:00
Высший пилотаж в Магнитогорске: кадры выступления «Стрижей»
Дата20.07.2019, 08:41
Российский боксер находится в критическом состоянии после неудачного боя
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 12:21
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Дата20.07.2019, 07:00
В «Альфе» назвали ранее неизвестную причину создания спецподразделения КГБ
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:13 В стране и мире
Совместная миссия СССР и США и утерянные кадры: самые необычные теории о миссии «Аполлон-11»
13:02 Спорт
Видео
Невролог объяснил опасность травмы головы боксера Дадашева
11:55 В стране и мире
Из французских писателей-фантастов сформируют спецбригаду предсказателей
11:36 В стране и мире
Видео
Вышедший из строя самолет рухнул в океан на глазах у туристов: видео
11:22 В стране и мире
Видео
Один лишний: экипаж пассажирского самолета едва не взлетел с мужчиной на крыле
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звездная бухгалтерия: Пригожин объяснил траты звезд шоубизнеса
Высохший Байкал и затопленный Петербург: в Сети появились фото «состарившейся» Земли
Видео
Паука с «человеческим лицом» обнаружили в Китае: видео
Более 147 миллионов человек оказались в зоне аномальной жары
Беги, повар, беги: украинский моряк прыгнул за борт и доплыл до Ростовской области
Видео
Мужчина забрался в турбину самолета прямо перед взлетом: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.