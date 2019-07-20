Во Владивостоке взрослые и дети приняли участие в «Гонке героев»
В «Гонке героев» во Владивостоке приняли участие около трех тысяч человек со всего Дальнего Востока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Гонка Героев, ВКонтакте
Во Владивостоке на полигоне Горностай прошла военно-спортивная игра «Гонка героев». В ней приняли участие около трех тысяч человек со всего Дальнего Востока, в том числе курсанты военно-морских училищ. Взрослым нужно было преодолеть трассу протяженностью 8,8 километра с 34 препятствиями.
На этот раз состязаться в силе, ловкости и находчивости разрешили и детям от четырех до десяти лет. Для них была подготовлена 400-метровая трасса с десятью препятствиями, среди которых забор со сложными перилами и переход по сетке. Дети также могли попробовать свои силы в преодоление Царь-горы высотой более двух метров.
Лучшим вручили призы. А победителям во взрослой категории дали шанс поучаствовать во всероссийском этапе игры.