Во Владивостоке взрослые и дети приняли участие в «Гонке героев»

Во Владивостоке на полигоне Горностай прошла военно-спортивная игра «Гонка героев». В ней приняли участие около трех тысяч человек со всего Дальнего Востока, в том числе курсанты военно-морских училищ. Взрослым нужно было преодолеть трассу протяженностью 8,8 километра с 34 препятствиями.

На этот раз состязаться в силе, ловкости и находчивости разрешили и детям от четырех до десяти лет. Для них была подготовлена 400-метровая трасса с десятью препятствиями, среди которых забор со сложными перилами и переход по сетке. Дети также могли попробовать свои силы в преодоление Царь-горы высотой более двух метров.

Лучшим вручили призы. А победителям во взрослой категории дали шанс поучаствовать во всероссийском этапе игры.