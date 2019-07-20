Грузовой поезд сошел с рельсов на Ямале. Железнодорожный состав перевозил уголь, когда на перегоне Собь-Харп, что в Приуральском районе, произошел сход вагонов.

На место происшествия незамедлительно выехали представители оперативных служб и бригада аварийно-восстановительного поезда из Республики Коми, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

«Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем. Пострадавших и погибших в результате аварии нет», - отметили в ведомстве.

Сход вагонов с углем привел к перебоям в задержкам в движении пассажирского поезда сообщением Лабытнанги - Москва. Поезд сообщением Воркута - Лабытнанги и вовсе был отменен.

В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий ЧП. В ближайшее время технические службы должны обнаружить причину схода вагонов.