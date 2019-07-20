Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал, какое будущее ждет народы России и Украины

Егор Левин
01:17 20.07.2019
Российский лидер заявил, что строительство нормальных, дружеских и даже более отношений – неизбежно.
Путин рассказал, какое будущее ждет народы России и Украины
© Фото: kremlin.ru

Американский режиссер Оливер Стоун во время своего интервью с президентом России Владимиром Путиным задал вопрос на тему взаимоотношений РФ и Украины. Стоун поинтересовался, каким президент видит двустороннее будущее стран.

Путин заявил, что строительство нормальных, как выразился президент, дружеских и даже более отношений – неизбежно. Также российский лидер отметил, что, по его мнению, русские и украинцы – один народ. Уточнившего его Стоуна, который сказал, что это один народ, но две нации, Путин немного поправил.

«По сути, это одна нация. Когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это были Киев, Киевская область, северные области и южные. Все были православными и называли себя русскими», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что в настоящее время никто не возражает против стараний украинского народа в подчеркивании своей идентичности. Однако, в общности, по его мнению, кроются большие плюсы.

«Мы, имея ввиду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определенных интеграционных процессах, это очевидный факт. Но сегодняшние власти (украинские – прим. ред.) этого явно не хотят», - заявил президент.

При этом, он выразил надежду на победу здравого смысла и на то, что в конечном итоге между странами гарантированно произойдет сближение.

Между тем, ранее Путин заявил, что не увидел изменений на Украине после президентских выборов. При этом он добавил, что прошедшее там голосование носило протестный характер. Путин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной компании неоднократно упоминал о готовности приложить все усилия для урегулирования кризиса в стране, но до дела так и не добрался.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата19.07.2019, 23:50
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Дата19.07.2019, 09:32
Александр Овечкин стал послом NHL в Китае
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 12:21
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Дата17.07.2019, 08:55
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:16 В стране и мире
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
23:08 В стране и мире
Путин ответил, могли ли британские спецслужбы отравить Скрипаля
22:55 В стране и мире
Путин не видит изменений на Украине после президентских выборов
22:08 В стране и мире
Премьер-министр Косово ушел в отставку из-за Гааги
21:43 В стране и мире
Видео
Иран опубликовал видео со «сбитого» США дрона
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пряники из России стали хитом продаж на на AliExpress
Видео
Вагоны отцепились в поезде метро на полном ходу: видео
Украинская пиццерия решила отпугнуть русскоговорящих оскорбительной вывеской
Видео
Призрак в музее Есенина попал на видео
Видео
Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии
Шэрон Стоун рассказала о жестоком обращении врачей после пережитого инсульта
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.