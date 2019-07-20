Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Павла Шеремета

Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины явиться на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.

«23 июля прошу собраться Генеральному прокурору, Министру внутренних дел, главе Нацполиции и главе СБУ и доложить о ходе расследования», - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также сообщил, что на встречу приглашены журналисты.

Действующий украинский президент напомнил, что экс-глава государства и правоохранительные органы называли расследование убийства Шеремета «делом чести», но по прошествии трех лет «вопросов остается больше, чем ответов».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором журналист выехал из дома, взорвался, проехав несколько метров. Украинское следствие до сих пор не назвало заказчиков и исполнителей преступления.