Из французских писателей-фантастов сформируют спецбригаду предсказателей

Писатели-фантасты и футурологи займутся предсказанием будущих угроз для Франции. Специальную команду, которую решено назвать Red team, сформирует агентство оборонных инноваций пятой республики.

Накануне ведомство опубликовало доклад на эту тему. В документе уточняется, что в команду прогнозистов будут входить до пяти человек. Работу экспертов засекретят, уточнили в ведомстве.

«Разработка последовательной французской оборонной политики требует актуального анализа стратегической среды, в которой развивается Франция, в частности, рассмотрения характера и форм будущих угроз, а также новых факторов уязвимости», - отмечается в отчете.

В первую очередь Red team займется исследованием последствий внедрения инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта. Сейчас представители агентства оборонных инноваций ведут переговоры с рядом писателей-фантастов, имена которых не раскрываются, сообщает газета Ouest-France.

Результатом работы предсказателей станут краткие рекомендации, предназначенные для руководства воинских подразделений, управлений и служб. В них будет описана суть угрозы и рекомендации по принятию решений.