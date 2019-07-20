Вышедший из строя самолет рухнул в океан на глазах у туристов: видео
На борту частного самолета был один человек. Ему удалось спастись.
© Видео: WUSA9, YouTube © Фото: WUSA9, YouTube
Отдыхающие на пляже в курортном городе Оушен-Сити на территории американского штата Мэриленд стали очевидцами необычного явления: прямо в разгар купаний на воду приземлился частный самолет. Воздушное судно вышло из строя и было вынуждено совершить аварийную посадку.
Многолюдный пляж стал свидетелем, как белый маленький самолет на большой скорости снизился и упал в воду всего в нескольких метрах от пляжа. Плавающие в воде туристы тут же бросились в сторону берега.
На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как отдыхающих на пляже охватила паника.
Как выяснилось позже, пилотом оказался 23-летний Тревер Дейл из Вирджинии. Он сумел выбраться наружу и спастись. Помимо него никого на борту самолета не было, уточняет The Sun.