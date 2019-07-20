Вышедший из строя самолет рухнул в океан на глазах у туристов: видео

Отдыхающие на пляже в курортном городе Оушен-Сити на территории американского штата Мэриленд стали очевидцами необычного явления: прямо в разгар купаний на воду приземлился частный самолет. Воздушное судно вышло из строя и было вынуждено совершить аварийную посадку.

Многолюдный пляж стал свидетелем, как белый маленький самолет на большой скорости снизился и упал в воду всего в нескольких метрах от пляжа. Плавающие в воде туристы тут же бросились в сторону берега.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как отдыхающих на пляже охватила паника.

Как выяснилось позже, пилотом оказался 23-летний Тревер Дейл из Вирджинии. Он сумел выбраться наружу и спастись. Помимо него никого на борту самолета не было, уточняет The Sun.