Один лишний: экипаж пассажирского самолета едва не взлетел с мужчиной на крыле

В Нигерии спецслужбам пришлось снимать молодого человека с крыла пассажирского самолета. Юноша взобрался на него желая улететь. Воздушное судно Boeing 737 авиакомпании Azman Air уже выруливало на взлетную полосу, когда пилоты и другие пассажиры заметили безбилетника.

Двигатель пришлось заглушить и вызвать сотрудников полиции, которые арестовали «зайца». В отделении мужчина признался, что таким образом хотел улететь в Гану.

Как ему удалось проникнуть на особо охраняемую территорию - неизвестно, зато ясно, что в нигерийском аэропорту серьезные проблемы с безопасностью и пропускным режимом, сообщает Independent.

Назначено расследование. Самолет вылетел в пункт назначения с небольшим опозданием, зато лишь с теми пассажирами, что сидели в салоне.