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В ДНР и ЛНР издали приказ о полном прекращении огня

Лина Давыдова
11:22 20.07.2019
Приказ о соблюдении бессрочного перемирия начнет действовать с 21 июля.
В ДНР и ЛНР издали приказ о полном прекращении огня
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР поступил приказ о соблюдении бессрочного перемирия. Он предусматривает полный запрет на применение любого вида огня, в том числе снайперского.

Как сообщил журналистам начальник народной милиции ДНР Денис Синеков, приказ начнет действовать с 21 июля.

В  народной милиции ЛНР также проинформировали о бессрочном перемирии.

Помимо полного запрета на применение огня военным ДНР и ЛНР запрещено вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и рядом с ними.

Ранее полное прекращение огня в Донбассе было согласовано Контактной группой по урегулированию ситуации в регионе. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля, в 00:01.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, в результате конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Вопросы урегулирования ситуации в регионе обсуждаются, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но даже после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

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