На Калининской АЭС подключен к сети первый энергоблок

На первом энергоблоке Калининской АЭС завершены ремонтные работы, после которых его вновь подключили к сети. Это произошло накануне вечером, сообщили в центре общественных связей станции.

Специалисты работали над ликвидацией неполадок с 18 июля, когда автоматика отключила от сети три энергоблока.

«По состоянию на 8:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт», - говорится в сообщении.

Причиной неполадок на станционном оборудовании стало короткое замыкание на одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве. В результате этого отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» и «Опытная».

Работы на других энергоблоках продолжаются. Радиационный фон в районе станции остается в норме, его постоянно фиксируют специалисты, сообщает РИА Новости.