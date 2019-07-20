Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Инны Чуриковой

Госпитализированная накануне народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя хорошо. Об улучшении ее состояния сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он отметил, что у актрисы нет переломов, как предполагалось ранее.

«Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели», - сказал он.

Варшавер также добавил, что Чурикова пока остается в больнице, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Инну Чурикову перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Ее госпитализировали во время спектакля. Актриса была занята в постановке «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Он сообщил, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Подробности инцидента «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По ее словам, первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль.