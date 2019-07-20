На Сицилии пришлось закрыть аэропорт из-за извержения вулкана

Очередное извержение вулкана Этна на Сицилии заблокировало работу международного аэропорта Катании на востоке острова. Минувшей ночью вулкан выбросил в небо огромный столб пепла, что вынудило авиационные власти Италии закрыть воздушное пространство над восточным побережьем острова.

Всю ночь прибывающие лайнеры направлялись в соседние города и лишь ранним утром воздушная гавань Катании начала принимать самолеты. Ежечасно совершают посадку до шести самолетов.

Усиление активности Этны зафиксировали еще 14 июля, а накануне из кратера на юго-восточном склоне начал бить фонтан раскаленной лавы. Специальные тепловые камеры, установленные учеными на склонах огненной горы, зафиксировали взрывы, извержения лавы и колебания земной коры малой и средней силы.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.