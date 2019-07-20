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Тухлое дело: сотрудники СБУ собирались массово отравить бойцов ВСУ

Наталия Майорова
10:41 20.07.2019
Непригодную продукцию сотрудники СБУ хотели отправить в район проведения оккупационной операции.
Тухлое дело: сотрудники СБУ собирались массово отравить бойцов ВСУ
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

На Украине разоблачена схема поставок некачественных мясных консервов для нужд министерства обороны страны.

Как уточнили в пресс-центре СБУ, для формирования неприкосновенного запаса продовольствия ВСУ одна из коммерческих структур поставила около 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

Однако, когда стало известно, что партия непригодна к употреблению, должностные лица ВСУ решили избежать ответственности и вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. А просроченными консервами чиновники решили кормить личный состав ВСУ.

Как уточняется в сообщении, непригодную продукцию собирались отправить в район проведения оккупационной операции.

«В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили нанесение вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ. Работники спецслужбы задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах», - отмечается в публикации на официальном сайте СБУ.

В настоящее время ведутся следственные действия на территории военных частей ВСУ, а также в офисных и складских помещениях.

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