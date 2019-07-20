Похитившего деньги на восстановление памятника героям ВОВ депутата судят в Нижегородской области

В Нижегородской области депутата судят за хищение денег, выделенных на ремонт мемориалов погибшим во время Великой Отечественной войны. Чиновника подозревают в мошенничестве, совершенном при использовании служебного положения.

Дело в том, что на момент предполагаемого преступления Вадим Волков возглавлял еще и местное ЖКХ, которому и были перечислены средства. Следствие утверждает - обвиняемый все эти деньги присвоил, а памятники так и остались без ремонта.

«В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму 100 тысяч рублей. Следователями СК собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

Подсудимый все обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, что памятники были отреставрированы в срок, а неразбериха с деньгами произошла из-за несвоевременно составленной сметы сотрудниками местной Администрации.

Тем не менее жители рассказывают, что монументы ежегодно только красят и многие из них в плачевном состоянии.