Посольство РФ в Иране выясняет судьбу россиян на задержанном танкере

Посольство РФ в Иране связалось с судовладельцем британского нефтяного танкера Stena Impero и было проинформировано, что на борту судна, задержанного в Ормузском проливе, находятся граждане России. В дипмиссии продолжают выяснять все детали.

Иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер, который находился в международных водах, за «несоблюдение международных законов». Предположительно, судно двигается к берегам Ирана в сопровождении «неопознанных небольших плавательных средств и вертолета», связи с танкером нет.

«В разговоре с нами представитель судовладельца подтвердил информацию о трех российских моряках на борту», - цитирует пресс-атташе Андрея Ганенко РИА Новости.

На борту Stena Impero находятся 23 человека, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Информации о пострадавших не поступало.