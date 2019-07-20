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Российские ученые измерили глубину вечной мерзлоты в Сибири с помощью спутника

Тамара Астапенкова
00:32 20.07.2019
Новый метод поможет намного точнее предсказывать, как глобальное потепление влияет на вечную мерзлоту.
Российские ученые измерили глубину вечной мерзлоты в Сибири с помощью спутника
© Фото: pixabay

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и других институтов выяснили, как с помощью климатических спутников можно наблюдать за состоянием вечной мерзлоты в Западной Сибири, Арктике, Аляске и приполярных районах Канады.

Исследователи утверждают, что с помощью спутников можно получать данные с обширных площадей, чаще проводить наблюдения в высоких широтах, и не зависеть от солнечной освещенности и атмосферных условий. Вдобавок, предлагаемый ими метод достаточно дешевый.  

Российские ученые начали разработку метода, так как климатологи давно всерьез обеспокоены тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почвах Сибири, Аляски и приполярных регионах Канады. Прогнозы климатологов неутешительны: предполагается, что около трети вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет уже к концу XXI века. Проблема состоит в том, что в оттаявшей почве высвободится огромное количество органики. Животные и растительные останки, копившиеся в почве миллионы лет, начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу. Это приведет к стихийным пожарам, что ускорит глобальное потепление.

По прогнозам ученых, таяние вечной мерзлоты затронет больше 70% инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США. И эти процессы нельзя остановить, за ними можно наблюдать и заранее готовиться к их последствиям.

Разработчики нового метода создали компьютерную модель грунта, которая позволяет точно предсказывать, как различные климатические процессы и другие факторы влияют на взаимодействие почвы с микроволновым излучением. Дело в том, что климатические аппараты оценивают состояние почвы по тому, как микроволновое излучение отражается от поверхности почвы и ее внутренних слоев. Но возникает множество погрешностей, которые дают не точную картину в целом.

«Мы проверили точность метода на примере Кулундинской равнины в Западной Сибири. Для этого потребовалось провести сравнительный анализ данных спутниковой микроволновой радиометрии, реальных параметров почвы и климатических характеристик, полученных на метеостанциях», — объяснил доцент кафедры космической физики МФТИ Василий Тихонов.

Ученые использовали данные, которые собирал европейский зонд SMOS, запущенный в ноябре 2009 года для наблюдений за почвами, снежным покровом и круговоротом воды, сообщает РИА Новости. Полученные данные исследователи сопоставили с замерами, полученными на метеостанциях в тех же регионах. В результате новый метод определяет глубину промерзания почвы с точностью до 1,6-2 метров. Это позволит более точно предвидеть, как глобальное потепление будет влиять на вечную мерзлоту.

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