Названы члены новой экспедиции на МКС

Госкомиссия утвердила новый экипаж экспедиции на Международную космическую станцию и его дублеров. Вскоре в космос отправятся россиянин, итальянец и американец.

Александр Скворцом, Лука Пармитано и Эндрю Морган присоединятся к уже работающим на орбите космонавтам, в числе которых еще один россиянин Алексей Овчинин. Там они сообща проведут более 50 биологических, медицинских и других научных исследований. Компанию им составит в том числе и робот-андроид «Федор».

Старт ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» намечен на субботу, 20 июля. В полет экипаж отправится с нашивкой на скафандрах, символизирующих дань памяти о миссии астронавтов «Аполлона-11», которые 50 лет назад совершили первую высадку человека на Луну.