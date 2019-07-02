Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни

Психологи Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что ухудшение качества сна после 40 лет может привести к развитию опасных болезней. Из-за плохого сна, в мозге могут накапливаться бета-амилоидные белковые бляшки, которые, в свою очередь, являются одной из причин появления болезни Альцгеймера (наиболее распространенная форма деменции).

Исследователи подчеркивают, что их открытие доказывает насколько важно соблюдать гигиену сна в любом возрасте, чтобы к старости иметь здоровый мозг.

«Недостаточный сон на протяжении всей жизни является значительной причиной развития патологии болезни Альцгеймера в мозге», - приводит слова руководителя проекта, профессора Мютью Уокера Medicalxpress.

Исследователи, основываясь на полученных данных, рекомендуют врачам более внимательно относиться к жалобам пожилых пациентов на плохой сон, чтобы отстрочить появление симптомов деменции. Ученые так же напомнили о лечении апноэ, которое приводит к частным остановкам дыхания во сне. В качестве профилактики, психологи рекомендуют людям вырабатывать здоровые привычки: полноценный 8-часовой сон в темном, прохладном помещении.

Ранее британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты. Основываясь на своих исследованиях, они рекомендуют спать 9 часов 10 минут. Чтобы оставаться молодым и красивым, нужно ложиться в кровать в 21.45 вечера и просыпаться в 6.55 утра.