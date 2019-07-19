Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое. Артистка получила травму во время игры в спектакле на сцене московского театра «Русская песня».

Как уточнили в справочной службе больницы, Чурикова находится в хирургической реанимации.

«Состояние тяжелое», - цитирует заявление ТАСС.

Ранее стало известно, что актриса была занята в постановке «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Он сообщил, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Подробности инцидента «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По ее словам, первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль.

Сейчас врачи обследуют ее и устанавливают степень тяжести возможных травм. Не исключено, что пострадавшая могла повредить руку при падении со сцены. Причиной инцидента могло стать внезапное головокружение.