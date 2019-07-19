По факту задымления самолета в Шереметьево назначена доследственная проверка

Доследственная проверка организована по факту задымления пассажирского салона самолета авиакомпании Nordwind в Шереметьево. Об этом заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел минувшей ночью во время руления воздушного судна по перрону аэропорта.

«При рулежке на взлетно-посадочной полосе произошло задымление кабины передней части самолета. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров, в связи с чем были надуты спасательные трапы», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

На борту пассажирского самолета рейса Москва - Ереван находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Во время эвакуации по надувным трапам восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Двоих пришлось госпитализировать.

Ространснадзор уже объявил о внеплановой проверке авиакомпании на предмет соблюдения необходимых регламентов. По одной из версий, во время подготовки самолета к вылету могла быть допущена ошибка, и технологическая жидкость попала в системы жизнеобеспечения, что и вызвало задымление.

Пассажиры злополучного борта отправились по маршруту на резервном самолете, при этом 28 человек сдали свои билеты.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.