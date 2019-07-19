В районе сгоревшего Нотр-Дама обнаружили следы химического заражения

Французские медики приступили к срочному обследованию помещений школ в районе печально знаменитого собора Нотр-Дам. Специалисты ищут следы заражения свинцом.

Поводом для принятия решительных мер послужило расследование местных журналистов, которые установили, что концентрация токсичного вещества в районе сгоревшей достопримечательности превышает допустимый уровень в десять раз. Это может угрожать здоровью жителей.

Власти с выводами не согласились, но решили все же провести дополнительные анализы, чтобы не возникло паники. Почти 300 тонн свинца содержалось в деталях шпиля, крыши и в несущих конструкциях собора. Когда Нотр-Дам горел, тяжелый металл плавился, стекал на землю, а ветер вместе с дымом разносил мельчайшие частицы по округе.