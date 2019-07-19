Небензя предоставил в Совбезе ООН результаты расследования МО по авиаударам в Идлибе

Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал журналистам о ходе закрытой встречи, проведенной Совбезом ООН в связи с якобы обстрелами 11 объектов в Сирии.

Дипломат опроверг на совещании утверждения западных коллег, что Россия причастна к авиаударам по больницам в сирийском Идлибе. Небензя представил результаты расследования Минобороны РФ, в ходе которого выяснилось, что девять из 11 объектов, якобы атакованных с воздуха, на самом деле целы и невредимы.

Еще два здания действительно были частично повреждены, но российские ВКС к этому не причастны, подчеркнул постпред России.

«Кто это сделал - террористы, которые часто используют эту тактику, или кто-то еще - мы не знаем», - сказал Небензя.

В связи с этим дипломат вновь призвал коллег в Совбезе избегать необоснованных обвинений.

«Сперва следует разобраться и узнать, что конкретно произошло, прежде чем бросаться обвинениями», - отметил он.

Инициаторами закрытого заседания выступили Германия, Бельгия и Кувейт. По итогам встречи они осудили удары на северо-западе Сирии, в том числе по медучреждениям, и призвали все стороны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.